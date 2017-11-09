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الصدقة تدفع البلاء.. شاهد هذا المقطع واحكم بنفسك

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تواصل – فريق التحرير:

الصدقة تدفع البلاء وتحمي من الخطر، قيمة تحدث عنها الكثير من العلماء، لكن مقطع فيديو متداول وثق واقعة حملت تَطْبِيقَاً عملياً لتلك القيمة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطعاً يظهر نجاة امْرَأَة من الدهس تحت عجلات سيارة، بعد ثوانٍ قليلة من تصدقها على عامل نظافة.

ويبين المقطع، المرأة وهي تتوجه نحو عامل نظافة لتعطيه صدقة، ثم تمضي في طريقها، وفي تلك اللحظة اندفعت سيارة رباعية الدفع من محطة وقود، نحو المرأة التي كانت تعطيها ظهرها، ويبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها، بعد خلل مفاجئ.

المثير هنا أن السيارة المندفعة اصطدمت بأخرى منعتها في آخر لحظة من الإِطَاحَة بالمرأة، التي بدا عليها الفزع، لتهرول مبتعدة عن المكان.

وقال المعلق الذي كان يشرح المقطع إن تلك الواقعة تعد تجسيداً عملياً لقيمة الصدقة في حماية الإِنْسَان من البلاء.

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