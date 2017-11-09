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ثلاثيني يطعن والده وعمه ويسلم نفسه للشرطة في الجبيل

ثلاثيني يطعن والده وعمه ويسلم نفسه للشرطة في الجبيل
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم شاب ثلاثيني على طعن والده وعمه في الجبيل إثر خلاف عائلي نشب بينهم، ثم قَامَ بتسليم نفسه لشرطة الجبيل.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: “إنه عند الساعة الثَّانِية عشرة والنصف من ظهر اليوم أبلغ مواطن ثلاثيني شرطة محافظة الجبيل من خلال اتصال هاتفي عن قيامه بالاشتباك مع والده وعمه بمنزلهم؛ إثر خلاف عائلي سابق وإصابتهما بعدة طعنات متفرقة”.

وأَضَافَ الرقيطي أنه “فور تلقي البلاغ بَاشَر المختصون بالشرطة الانتقال إلى المنزل وضبط الجاني وأداة الجريمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المُسْتَشْفَى لتلقي العلاج اللازم وهما مواطنان ستينيان وحالتهما الصحية الأولية مستقرة”.

وَتَابَعَ متحدث شرطة الشرقية أنه جرى إيقاف الجاني تَمْهِيدَاً لإحالته برفقة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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