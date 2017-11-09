شاهد.. أحدث تطورات مشروع واجهة جدة البحرية

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قالت إمارة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إن مشروع تطوير واجهة جدة البحرية سيشتمل على 7 ساحات، ھي: النورس، والأصداف، والتوحید، والرمال، واللؤلؤ، والصیاد، والخلیج، بطول 5.4 كیلومتر، وبھا مجسمات ونوافیر عديدة إِضَافَة إلى جسر المشاة.

ونشرت الإمارة مقطع فيديو يظهر التطورات الجديدة للمشروع، والذي يبلغ طوله 5.4 كم.

وتتمیز ساحة الرمال بوجود شاطئین بھا للسباحة، كما توجد مرافئ للتنزه في ساحة اللؤلؤ، كما سیكون ھناك مستقبلاً، قوارب صغیرة، و”جیت سكي”، وألعاب بحرية للاستفادة منھا للقیام برحلات بحرية قصیرة.

ويوجد بواجھة جدة البحرية الكثیر من نقاط شواحن الجولات، كما سیتم تغطیتھا بـ”واي فاي” إنترنت، إِضَافَة إلى تمكین سھولة الوصول إليھا لذوي الاحتیاجات الخَاصَّة.