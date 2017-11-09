طبيب يحذر: استنشاق بخار حبة البركة يضر بالجهاز التنفسي

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حذر الدكتور تركي بن محفوظ، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من إمكانية الضرر الذي يمكن أن يسببه استنشاق البخار المتصاعد من الحبة السوداء (حبة البركة) بعد وضعها على الفحم، نافياً كل ما تم تداوله عن وجود نتائج علاجية لِهَذَا التصرف.

وقال “بن محفوظ”، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لا يوجد دليل علمي على أن استنشاق البخار المتصاعد من وضع الحبة السوداء (حبة البركة) على الفحم علاج لحساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، بل إن استنشاق ناتج احتراق أَي مادة قد يؤدي إلى نتائج عكسية بالجهاز التنفسي”.