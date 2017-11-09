الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

«ناصر الغامدي» ينهي معاناة والده ويتبرع له بكليته

«ناصر الغامدي» ينهي معاناة والده ويتبرع له بكليته
0

 

تواصل – خاص – الرياض:

في قصة تحمل في طياتها أسمى معاني بر الابن لوالده وحنان الأب، التي وضعت الأم في حيرة بين معاناة زوجها وخوفها على فلذة كبدها ابنها الأصغر، ناصر بن مسفر الغامدي.

“ناصر الغامدي” شاب يعمل عَسْكَرِيّاً في المنطقة الشرقية، تَحْدِيدَاً بالدمام وعمره 22 عاماً؛ وَهُوَ حاصل على الثانوية، من مدرسة السروات في منطقة الباحة، وعدد إخوته تسعة: ثلاث من البنات، وستة ذكور؛ وَهُوَ أصغر الأولاد الذكور، وترتيبه الرابع وسط إخوته.

يقول سعيد الغامدي ابن عم “ناصر” في تصريحات خَاصَّة لـ”تواصل”: “والدي مسفر الغامدي معلم متقاعد عمره 55 عاماً، يُعَانِي من الفشل الْكُلَوِيّ مُنْذُ حوالي 14 عَامَاً”.

وأَضَافَ: “كان والدي يدخن وأُصِيبَ بعدة أمراض منها: تجلط الشرايين، وفيروس الكبد سي، والفشل الْكُلَوِيّ، وتعالج من جميع الأمراض وكان آخرها الفشل الْكُلَوِيّ “.

واستطرد “الغامدي” قَائِلاً: “والدي لم يسافر للخارج، وكان يتلقى العلاج داخل المملكة، ويغسل الْكُلَى مُنْذُ 14 عاماً، كل أُسْبُوع ثلاث مرات وكانت معاناة شديدة”.

وأكمل: “كان عمي رَافِضَاً لفكرة التبرع من أولاده، حتى اجتمع أولاده به وأقنعوه، وذهبوا جَمِيعَاً للمستشفى لعمل التحاليل اللازمة، ومعرفة من يتطابق فصيلة دمه مع والدهم، وكَشَفَت نتائج التحاليل أنه لم تتطابق معه سوى فصيلة دم ناصر الابن الأصغر من الذكور الذي أصر على عملية التبرع، وأخبر الأَبْنَاء والدهم ورفض، ثم أقنعوه أن الموضوع طبيعي ولن يتضرر أخوهم ناصر”.

وَأَشَارَ إلى أن “والدتي كانت مترددة بين خوفها على ابنها ومعاناة زوجها، لكن لا تقدر أن تتكلم أو تقول رأيها”.

وَأكَّدَ “الغامدي”، أن “عملية التبرع تَمَّت بنجاح، أمس الأربعاء، بمُسْتَشْفَى الملك فيصل التخصصي في جدة، حيث دخل ناصر قبل والده بثلاث ساعات، وهما الآن الحمد لله بصحة جيدة”.

في سياق متصل، احتفى نشطاء تويتر بالبطل عبر وسم #البطل_ناصر_الغامدي وتوالت الدعوات له بأن يتم الله شفاءه على خير ولا يحرمه الأجر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

معنى البر.. شاب يتبرع لوالده بـ«كليته» لإنهاء معاناته مع المرض

معنى البر.. شاب يتبرع لوالده بـ«كليته» لإنهاء معاناته مع المرض

الرياض.. شاب يتبرع بكليته لشقيقته لإنقاذ حياتها

الرياض.. شاب يتبرع بكليته لشقيقته لإنقاذ حياتها

«السديس» يدشن قسمي العقيدة واللغة العربية بكلية المسجد النبوي (صور)

«السديس» يدشن قسمي العقيدة واللغة العربية بكلية المسجد النبوي (صور)

جامعة القصيم تكشف سبب تسمم 31 طالبة بكلية ضرية

جامعة القصيم تكشف سبب تسمم 31 طالبة بكلية ضرية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>