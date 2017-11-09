الجيش اليمني: انهيار صفوف الحوثيين بجبهة «نهم».. ومقاتلات التحالف تستهدفهم

تواصل – واس:

أكد الجيش اليمني تحقيقه تقدماً جديداً في معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الانْقِلَابيين في جبهة نهم، شرقي صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، العقيد عبدالله الشندقي، إن الجيش فرض سَيْطَرَته على جبال العارضة، والجبل الأسود، والتبة الخضراء، وجبل الركاب، والفقية، وجربة ملح.

وأشار، الشندقي، طِبْقَاً لموقع “26 سبتمبر” الإِلِكْتُرُونِيّ التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، إلى مَقْتَل 17 من عناصر الميليشيا وجرح العشرات في المعارك المتواصلة مُنْذُ فجر الخميس.

وأَضَافَ أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تواجه انهياراً كبيراً في صفوفها وفرار مقاتلين منها باتجاه نقيل ابن غيلان الواقع في التماس بين مديرتي نهم وبني حشيش التَابَعَتين لمحافظة صنعاء.

فِي غُضُونِ ذَلِكَ دمرت مقاتلات التحالف العَرَبِيّ تعزيزات للميليشيا الانقلابية مكونة من خمس عربات عسكرية، وثلاث مدرعات نوع بي إم بي.