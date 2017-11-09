بالصور.. تركيب كاميرات مراقبة بمدارس البنين والبنات في «حائل»

تواصل – فريق التحرير:

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة الأمن والسلامة المدرسية في تركيب كاميرات مراقبة أمنية لمدارس المجموعة الأولى وعددها (65) مدرسة بنين وبنات، ضمن خطة أمنية لحمايتها من أَي حالات اعتداء أو سرقات.

وأَفَادَ مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ مشعل تركي القرين أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل، الأولى وتَشْمَل (65) مدرسة، والمرحلة الثَّانِية (33) مدرسة، والمرحلة الثالثة (70) مدرسة.

وَأَشَارَ القرين إلى أن ذلك بدعم مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، وأن هذا المشروع يحوي منظومة متكاملة للأمن والسلامة ويحتوي على لوحات تحكم وشاشات عرض، وسيتم تركيبه في داخل وخارج مدارس البنين.

أما ما يخص مدارس البنات فسيتم تركيب كاميرات خارجية فقط لحماية المدارس من السرقات، وتوفير جوانب الأمن والسلامة.