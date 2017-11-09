«التجارة»: «نظام الإفلاس» سيطبق على كل شخص أو كيان يمارس نشاطاً ربحياً

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار، مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد، أن المشروع سيطبق على كل شخص أو كيان يمارس أَي عمل يهدف إلى تحقيق الربح.

وأَضَافَ أن مشاهير التواصل الاجْتِمَاعِيّ، ومواقع التجارة الإِلِكْتُرُونِيّة، سيخضعون إلى النظام فِي حَالِ وجود سجل تِجَارِيّ.

ولفت في الْوَقْت ذَاته إلى أن الملف تحت قبة مجلس الشورى حَالِيَّاً ومن المتوقع إِصْدَاره خلال الأشهر القليلة المقبلة، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وأَضَافَ السعيد خلال ورشة عمل “أنظمة وتطبيقات الإفلاس في التجارب والممارسات الدَّوْلِيَّة”، أمس في الرياض، بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الحُكُومِيّة، أنه تم رفع المشروع إلى المقام السامي الكريم، وتمت دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزارة ليتحول الآن إلى مجلس الشورى للدراسة.

وَنَوَّهَ إلى أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التِجَارِيّة، وفيه فصل خاص بالإفلاس، ولكن هذا النظام له أكثر من 60 عاماً.