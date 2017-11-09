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شاب صيني يشتري 25 هاتف «آيفون X»

شاب صيني يشتري 25 هاتف «آيفون X»
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تواصل – وكالات:

أثار مصمم ألعاب الفيديو الصيني، الشاب شين مينج، الجدل على مواقع التواصل حول العالم بعدما اشترى 25 هاتف “آيفون X” في 3 نوفمبر الجاري.

واشترى “مينج” هذا العدد من هواتف “آيفون”، وشكلها على صورة قلب؛ من أجل التقدم لطلب فتاة للزواج، ووضع خاتم الخطوبة، بداخل القلب المشكل من هواتف “آيفون 10” الجديدة، والمزين بالورود الحمراء.

وتبدأ أسعار هاتف “آيفون X” من 8.388 يوان صيني في البر الرئيسي للصين؛ وهو ما يعني أن شين مينغ أنفق نحو 210 آلاف يوان على هواتفه الـ 25، والتي تقدر سعرها بـ 31.500 ألف دولار.

 

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