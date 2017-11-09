6 نصائح تساعد في حماية الرواتر وتقوية الـ«واي فاي»

تواصل – فريق التحرير:

يُعَانِي كثيرون حول العالم من مشكلة ضعف شبكة الواي فاي في منازلهم وقلة سرعتها وعدم تغطيتها لكافة الغرف؛ الأمر الذي يدفعهم لشراء أجهزة توسيع نطاق “الواي فاي”.

ولعلاج هذه المشكلة، قدَّم مختص تقني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” ست نصائح تساعد المستخدمين في تقوية شبكات الواي فاي بمنازلهم.

النصائح الست هي:

1 – تصميم قبة ثلاثية الأبعاد من الألومنيوم وتغطية الراوتر بها لحماية وتسريع الـ”واي فاي”.

2 – عدم وضع الرواتر بجوار أحواض السمك، وأشجار الزينة، والأجهزة الإِلِكْتُرُونِيّة.

3 – تثبيت الرواتر في مكان لا يتداخل مع أجهزة توجيه الجيران، أو على جدران سميكة، أو بجوار النافذة.

4 – الاعتماد على أحدث نسخة من متصفح الإنترنت لتحسين سرعة التحميل.

5 – تعيين كلمة مرور خَاصَّة لا يعرفها الجيران، وتحديث الروتر بشكلٍ دوري.

6 – عدم وضع جهاز الراوتر على الدرج بالأسفل، أو الأعلى؛ لأنه يضعف السرعة.