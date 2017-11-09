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بيشة.. قرار بنزع ملكية عقارات من أجل طريق الحزام الشمالي الجديد

بيشة.. قرار بنزع ملكية عقارات من أجل طريق الحزام الشمالي الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بَلَدِيَّة بيشة صدور القرار النهائي لوزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية رقم 3883 في 20/2/1439 بنزع ملكية العقارات التي تعترض طريق الحزام الشمالي الجديد.

ويَأْتِي هذا القرار استكمالاً لجهود البَلَدِيَّة الحثيثة والمستمرة لتحسين الحركة المرورية بالمحافظة، وإيجاد بدائل لمداخل ومخارج المحافظة؛ وذلك إيماناً من المختصين بالبَلَدِيَّة بأن من أهم مقومات التنمية وجود شبكة متكاملة من الطرق.

يُذْكَرُ أَنَّ طول الطريق 12 كيلومتراً وعرضه 40 متراً، ويبدأ من طريق (الرياض – الرين) شرق المحافظة، ويتجه غَرْبَاً حتى تقاطع طريق الرياض وطريق (مكة الْمُكَرَّمَة – الطائف – سبت العلاية) وطريق رنية والخرمة (دوار النقل الجماعي).

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