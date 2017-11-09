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للنساء.. 5 عوامل تُعجل بإصابتك بـ«هشاشة العظام»

للنساء.. 5 عوامل تُعجل بإصابتك بـ«هشاشة العظام»
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تواصل – فريق التحرير:

تُعَانِي الكثير من النساء من مرض “هشاشة العظام” في سن مبكرة وتَحْدِيدَاً قبل بلوغ الـ40 عاماً؛ نظراً لعدم معرفتهن ببعض العوامل التي تؤدي لذلك.

ويعود ظهور مرض “هشاشة العظام” مُبَكِّراً لدى النساء بسبب عوامل يجهلنها، فيما أكَّدَ اسْتشَاري أمراض العظام محمد محروس، عبر صفحته على “فيسبوك” على ضرورة تجنبها قبل الوصول لمرحلة كسور العظام.

وعدَّد “محروس” في منشوره خمسة أسْبَاب تؤدي بالنساء لهشاشة العظام مُبَكِّراً، وهي:

1 – عدم التعرض لأشعة الشمس مُنْذُ الصغر والتي تمد العظام بفيتامين د.

2 – زيادة الوزن وقلة حركة الجسم، وعدم ممارسة الرياضة.

3 – استخدام بعض العقاقير كالكورتيزون لعلاج بعض الأمراض.

4 – زيادة إفراز الغدة الدرقية.

5 – نقص هرمون الأستروجين.

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