النائب العام: الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد

تواصل – الرياض:

أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.

وأوضح النائب العام، أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.

وأضاف أن القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة تصل لمبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي في المملكة، لن يتأثر بهذه التحقيقات فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد.