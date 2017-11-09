«الخدمة المدنية» تدعو للتقدم على شغل «3366 وظيفة صحية»

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين والراغبات في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 19-2-1439هـ.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (3366) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي:

المجموعة عدد الوظائف المجموع رجال نساء طبيب مقيم 1795 508 2303 طبيب مقيم اسنان 123 18 141 صيدلي 44 25 69 أخصائي صحي 257 577 834 فني 15 0 15 مساعد صحي 4 0 4 المجموع 2238 1128 3366

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة:

رابط التقديم على الأنترنت الجنس الفترة الزمنية للتقديم إيضاحات www.mcs.gov.sa من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . رجال 23 – 2 – 1439هـ 24 – 2 – 1439هـ نساء 25 – 2 – 1439هـ 26 – 2 – 1439هـ

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) في نظام جدارة :

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب. تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها . على كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل الوزارة أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء(.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان في نظام جدارة والشروط والضوابط العامة:

من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم “العالي” للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة. الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع العلم بأنه يمكن لخريجي المؤهلات الصحية بنظام الانتساب التقدم لشغل الوظائف الصحية كأولوية ثانية في الترشيح بعد المنتظمين. الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة في الفقرة أولاً لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة. تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة فقط. )المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

رابعاً : إيضاحات عــامــة للمتقدمين والمتقدمات في نظام جدارة :