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مواطن قال له الأمير منصور بن مقرن «اشكني»: أوفى بوعده قبل الموعد

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 تواصل- عسير:

قال المواطن، الذي طلب منه نائب أمير منطقة عسير الراحل، الأمير منصور بن مقرن، أن يشكوه إلى أمير المنطقة إذا لم يُنجز مشروع درء مخاطر السيول أمام منزله خلال 3 أشهر: إن الأمير أوفى بوعده.

وأضاف المواطن، يحيى محمد موسى، أن الطريق فُتح أمام منزله قبل نهاية الموعد الذي حدده الأمير منصور، وذلك بعد 60 يوماً من وعده، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان الأمير منصور بن مقرن، طلب من المواطن في أبها، أن يشكوه لدى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، إذا لم تنته مشاريع درء مخاطر السيول في موعدها بعد 3 أشهر، أثناء جولة تفقدية قام بها الأمير منصور -رحمه الله- قبل نحو شهرين.

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