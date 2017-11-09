العمل تدشن منصة «مكين» لخدمة القطاع غير الربحي

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أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم عن تدشين منصة “مكين”، المتخصصة بتسهيل وصول العاملين في منظمات القطاع غير الربحي والمحاسبين القانونيين للأنظمة واللوائح والنماذج الخاصة بحوكمة القطاع غير الربحي، وذلك عبر رحلات إلكترونية توعوية ميسّرة ومخصصة لكل فرد بحسب اهتماماته.

وتأتي خدمة “مكين” في إطار الجهود التي تبذلها في مجالات تطوير القطاع غير الربحي ورفع مستوى الوعي والشفافية للمتعاملين مع هذا القطاع وفق معطيات برامج رؤية المملكة 2030.

وفي الإطار ذاته أوضح وكيل التنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري، أن إطلاق الموقع يأتي ضمن رحلة لإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والمنصات المتخصصة لخدمة القطاع غير الربحي بما يحقق التنمية المستدامة، ويسهم في رفع مستوى الوعي والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن منصة “مكين” تتميز باهتمامها بتقديم اللوائح والأنظمة والنماذج الإلكترونية وفق نموذج شامل وبشكل ميسّر، وذلك لكل من أعضاء مجالس الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمحاسبين القانونيين ومشرفي الحوكمة بمراكز التنمية، حيث يستطيع كل عضو معرفة ما يتعلق بعمله بشكل واضح بدءا من الأهداف والمسؤوليات والنتائج المطلوبة، وإطار علاقته بباقي الأطراف المؤثرة بالإضافة إلى الأنظمة ذات العلاقة والنماذج التي يستخدمها.

وأضاف وكيل التنمية الاجتماعية: “إنه باستطاعة الراغبين في تأسيس منظمات القطاع غير الربحي الاطلاع على المنصة والتعرف بشكل دقيق على الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل فرد في هذه المنظمات، مما يسهم في رفع الوعي بالأهداف والمتطلبات وآليات الحوكمة قبل التأسيس”.

وتحتوي المنصة على رابط للإفصاح عن كافة البيانات الإدارية والتشغيلية والمالية لمنظمات القطاع غير الربحي، ويمكن لزوار المنصة الاطلاع على بيانات هذه البيانات والتي يتم تحديثها دوريا.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على المنصة زيارة هذا الموقعمن هنا