الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

ترشيحاتنا

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

وزير التعليم يطالب بالتصدي لـ«فساد المعلمين»

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

سكرتير وزير سابق يتقدم بطلب لمحاكمته

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

لأول مرة.. «روبوت» يستأصل أورام القولون في الرياض

لأول مرة.. «روبوت» يستأصل أورام القولون في الرياض
0

تواصل- فريق التحرير:

نجح فريق طبي من وحدة الجراحة العامة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، في إجراء عمليات استئصال أورام القولون والمستقيم عن طريق استخدام الجرّاح الآلي (الروبوت)، في خطوة هي الأولى من نوعها في المستشفى.

وأوضح رئيس وحدة الجراحة العامة استشاري جراحة القولون والمستقيم بالمستشفى الدكتور علي الزهراني، أن الفريق الطبي بقسم الجراحة استطاع تنفيذ عدة عمليات لاستئصال أورام القولون والمستقيم باستخدام الجراح الآلي (الروبوت) الذي يُعد من أحدث التقنيات الجراحية التي تُسهل على الجرّاح القيام بعمله بدقة عالية، وتخفّف على المريض المعاناة مع الآثار المترتبة على الجراحة التقليدية أو باستخدام المنظار.

وأفاد بأن ما يميز العمليات الجراحية باستخدام الجرّاح الآلي أنها لا تستدعى بقاء المريض في المستشفى لفترة طويلة حيث يخرج من المستشفى خلال خمسة أيام مما يتيح الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من خدمات المستشفى المقدمة، كما أنها تُسهم في تمكين المريض من العودة إلى عمله وممارسة حياته الطبيعية خلال فترة وجيزة، وتوفر رؤية ثلاثية الأبعاد عن طريق استخدام أذرع آلية يتحكم فيها الجرّاح عن بُعد، تم برمجتها للعمل في المساحات الضيقة مثل تجويف البطن على نحو تتفوق فيه على أذرع الإنسان الطبيعية وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع درجة الدقة ومستويات الأمان التي قد لا توجد بهذا المستوى في جراحة المناظير والجراحة التقليدية.

وأشار إلى أن وحدة الجراحة العامة أتمت إجراء عمليتين استئصال القولون وأورام المستقيم بواسطة الجراح الآلي (الروبوت) بالكامل، وعملية واحدة عن طريق المنظار والجراح الآلي معاً، مؤكداً إتمام كل العمليات بنجاح تام وتحسن صحة كافة الحالات وأنهيت معاناتهم مع الألم وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكد الدكتور “الزهراني”، أنهم يسعون إلى أن تصبح وحدة الجراحة العامة مركزاً للتميز في جراحة القولون والمستقيم تماشياً مع رؤية وأهداف المستشفى، معبراً عن شكره وتقديره لمنسوبي وحدة الجراحة العامة على جهودهم وإسهاماتهم التي تمخض عنها تحقيق هذه الإنجازات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل سيحل هذا الروبوت محل الممرضات قريباً؟

هل سيحل هذا الروبوت محل الممرضات قريباً؟

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

بالصور.. مكواة تُجفف وتفرد 12 قطعة ملابس في 3 دقائق

بالصور.. مكواة تُجفف وتفرد 12 قطعة ملابس في 3 دقائق

صندوق الاستثمارات وسوفت بنك يستعدان لإطلاق ميثاق عالمي في مجال الأنظمة الروبوتية

صندوق الاستثمارات وسوفت بنك يستعدان لإطلاق ميثاق عالمي في مجال الأنظمة الروبوتية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(زهرة الصومالية)
مقالات

(زهرة الصومالية)

المزيد
شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>