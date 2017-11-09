لأول مرة.. «روبوت» يستأصل أورام القولون في الرياض

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نجح فريق طبي من وحدة الجراحة العامة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، في إجراء عمليات استئصال أورام القولون والمستقيم عن طريق استخدام الجرّاح الآلي (الروبوت)، في خطوة هي الأولى من نوعها في المستشفى.

وأوضح رئيس وحدة الجراحة العامة استشاري جراحة القولون والمستقيم بالمستشفى الدكتور علي الزهراني، أن الفريق الطبي بقسم الجراحة استطاع تنفيذ عدة عمليات لاستئصال أورام القولون والمستقيم باستخدام الجراح الآلي (الروبوت) الذي يُعد من أحدث التقنيات الجراحية التي تُسهل على الجرّاح القيام بعمله بدقة عالية، وتخفّف على المريض المعاناة مع الآثار المترتبة على الجراحة التقليدية أو باستخدام المنظار.

وأفاد بأن ما يميز العمليات الجراحية باستخدام الجرّاح الآلي أنها لا تستدعى بقاء المريض في المستشفى لفترة طويلة حيث يخرج من المستشفى خلال خمسة أيام مما يتيح الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من خدمات المستشفى المقدمة، كما أنها تُسهم في تمكين المريض من العودة إلى عمله وممارسة حياته الطبيعية خلال فترة وجيزة، وتوفر رؤية ثلاثية الأبعاد عن طريق استخدام أذرع آلية يتحكم فيها الجرّاح عن بُعد، تم برمجتها للعمل في المساحات الضيقة مثل تجويف البطن على نحو تتفوق فيه على أذرع الإنسان الطبيعية وهذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع درجة الدقة ومستويات الأمان التي قد لا توجد بهذا المستوى في جراحة المناظير والجراحة التقليدية.

وأشار إلى أن وحدة الجراحة العامة أتمت إجراء عمليتين استئصال القولون وأورام المستقيم بواسطة الجراح الآلي (الروبوت) بالكامل، وعملية واحدة عن طريق المنظار والجراح الآلي معاً، مؤكداً إتمام كل العمليات بنجاح تام وتحسن صحة كافة الحالات وأنهيت معاناتهم مع الألم وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكد الدكتور “الزهراني”، أنهم يسعون إلى أن تصبح وحدة الجراحة العامة مركزاً للتميز في جراحة القولون والمستقيم تماشياً مع رؤية وأهداف المستشفى، معبراً عن شكره وتقديره لمنسوبي وحدة الجراحة العامة على جهودهم وإسهاماتهم التي تمخض عنها تحقيق هذه الإنجازات.