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صورة هزت المشاعر.. الحزن كله على وجه الأمير مقرن في عزاء ابنه

صورة هزت المشاعر.. الحزن كله على وجه الأمير مقرن في عزاء ابنه
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تواصل – الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وهو يتلقى العزاء في وفاة ابنه الأمير منصور نائب أمير عسير، الذي توفي في حادثة الطائرة الهيلوكوبتر، وتُظهر الصورة الحزن الشديد من الأب على ابنه، رحمه الله.

الصورة هزت جميع المشاعر الإنسانية، وقال الأكاديمي محمد المقرن‏:
لاشيءَ إلا بوسعي أن أفارقه
إلا إذا كان روحاً كيف أنزعُهُ !؟
جعلتُه في أمان الله يرحمه
لابد يجمعني ربي ويجمعُهُ

وقال الدكتور كساب العتيبي: حينما يجد الحُزن طريقه إلى القلوب، تنكمش معه العزيمة وتذبُل، ولا يُفتّت الحُزن سوى المؤمن القوي بما يحمله من أملٍ وتفاؤل ووعي وإرادة، الفقد صعب، ولا يُخَفِّف وطأته سوى ما عند الله، رحم الله الأمير #منصور_بن_مقرن وربط على قلب هذا الوجه الحزين.

وأضاف المغرد “نواف”:
شلته صغير وعينك تحب شوفه
وشلته كبير وعينك تهل فرقاه
الله يجيرك من دموع الحسوفه
والله يجيرك من دموع المعاناه

وقال الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب: من هو منصور بن مقرن، الذي هزت وفاته وجدانَ الشعب رغم أنه صغير السن؟، لا بد أن لهذا الشاب شأناً خاصاً مع ربه سيلقاه أمامه، اللهم تغمده بواسع رحمتك.

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