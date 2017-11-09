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نصف قرص داخل كل «حَبة دوَّار الشمس».. أغرب طريقة تهريب مخدرات

نصف قرص داخل كل «حَبة دوَّار الشمس».. أغرب طريقة تهريب مخدرات
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تواصل – متابعات:

تمكنت أجهزة الأمن المصرية بالبحر الأحمر من إحباط محاولة سيدة تهريب أجزاء من الأقراص المخدرة داخل “حَب دوَّار الشمس” لشقيقها المحتجز.

وفي التفاصيل، استطاعت مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط سيدة مصرية أثناء دخولها القسم لزيارة شقيقها المحتجز على ذمة عدد من قضايا السرقات وبحوزتها ” كيس بلاستيك به كمية من المواد الغذائية وأخفت ضمن محتوياته عدد من الأقراص المخدرة.

واعترفت المتهمة أنها قطعت الأقراص المخدرة لأجزاء صغيرة ووضعتها داخل “حَب دوار الشمس” بقصد تهريبها إلى شقيقها بناء على طلبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحويلها إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

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