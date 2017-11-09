إجراءات احترازية لمواجهة موسم الأمطار بتعليم خميس مشيط

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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه مكتب التعليم بخميس مشيط قادة المدارس بتفعيل ضوابط وإجراءات الأمن والسلامة في كافة مدارس المحافظة.

وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية معيض آل عمير أنه يجب على المدارس التقيد بتعليمات الأمن والسلامة والالتزام بإرشادات وإجراءات الدفاع المدني من منطلق الحرص على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس ، وتحقيقا لبيئة آمنة بما يحفظ سلامتهم داخل المبنى.

وشدد آل عمير على أهمية عدم إحداث أي حواجز أو فواصل أو تمديدات كهربائية إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات ذات العلاقة ، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ ، والاهتمام بتدريب الطلاب على خطط الإخلاء بصفة دورية ، وتعبئة استمارة السلامة في برنامج ” نور ” ، إضافة إلى إبلاغ إدارة الأمن والسلامة في حالة وجود أي خطر يهدد سلامة المبنى المدرسي ومرتاديه أو وجود أعطال في وسائل السلامة.

وأبان آل عمير أنه سيتم التأكد من التقيد بإجراءات السلامة المدرسية من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها المشرفون.

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