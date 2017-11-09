شرطة جدة تبحث عن طفل خرج للحاق بوالده ولم يعد

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تقدم مواطن بمحافظة جدة، ببلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد باختفاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات، حيث أكد المواطن أنه خرج من منزل الأسرة بحي الخمرة، في محاولة للحاق به أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة العشاء، لكنه لم يعد حتى الآن.

وأوضح المواطن محمد الجدعاني أنه خرج من منزله لصلاة العشاء أمس الأربعاء، وعندما عاد للمنزل لم يجد الطفل، فقام بإبلاغ الشرطة لكن لم يتم التوصل للطفل حتى الآن.

وقال أحد أقارب الطفل، إنه ربما خرج للحاق لوالده بعد خروجه للصلاة وتاه بعدها ولم يستطع العودة للمنزل، مناشداً من يعثر عليه بإبلاغ الشرطة أو التواصل مع والده على الرقم 0506638011.