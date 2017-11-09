ما الدولة الأكثر استفادة من ميزة «تويتر» الجديدة؟

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 تواصل – فريق التحرير:

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحديثاً جديداً على خاصيته في كتابة التغريدات، التحديث شمل زيادة عدد الأحرف المتاحة كتابتها.

وأتاح “تويتر” كتابة 280 حرفاً في التغريدة بدلاً من 140؛ الأمر الذي لاقى أصداء واسعة من قبل المستخدمين، وبخاصة من قبل الشعب الألماني.

وعانى الألمان صعوبات كثيرة سابقاً خلال كتابة تغريدات بلغتهم التي تتميز بالكلمات الطويلة، الأمر الذي دعاهم لاستخدام مصطلحات تعبيرية، بحسب “دويتشة فيلية”.

من جانبهم كتب مسؤولو وزارة العدل الألمانية، أنه أصبح بالاإمكان كتابة تغريدات بشأن التشريعات دون الحاجة لمصطلحات مربكة، كما رحبت وزارة الداخلية بالخطوة الجديدة من قبل “تويتر”.

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