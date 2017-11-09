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الجوف.. القبض على 4 متهمين بسرقات «مقيَّدة ضد مجهول»

الجوف.. القبض على 4 متهمين بسرقات «مقيَّدة ضد مجهول»
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تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم، يزيد بن سعود النومس، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط 4 مواطنين – بالعقد الثاني من العمر- لقيامهم بعدة سرقات منها سرقة بقالة على الطريق بين ضاحية قارا ومركز خوعاء كانت مقيدة ضد مجهول.

وأضاف “النومس”، “من خلال جمع التحريات والاستدلالات تم التعرف على الأشخاص والاستدلال على مكان الدرج المسروق من البقالة بعد التخلص منه كذلك تم ضبط المركبة المستخدمة بالسرقة، وجرى إحالتهم لمركز شرطة قارا والذي قام بإحالة الأطراف للنيابة العامة”.

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