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احترس.. «الأكل قبل النوم» يسبب 3 أمراض خطيرة

احترس.. «الأكل قبل النوم» يسبب 3 أمراض خطيرة
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تواصل – وكالات:

أجرت مجموعة من العلماء في الجامعة الوطنية في المكسيك، دراسة حول مخاطر الأكل قبل النوم، وتأثيرها على جسم الإنسان.

وتوصل العلماء إلى أن الوجبات الخفيفة قبل النوم لا تؤدي فقط إلى زيادة في الوزن، وإنما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، حسب ما نشرت الدراسة في مجلة “إكسبريمنتال فيسولوجيا”.

وقام العلماء بدراسة الدهون الثلاثية، من خلال استخدامهم للفئران التي تمت تغذيتها في أوقات مختلفةـ حيث تم تغذية دفعة من الفئران في وقتها المعتاد وجزء آخر قبل فترة نومها.

ووجدت الدراسة أن زيادة في معدل الدهون لدى الفئران التي تمت تغذيتها قبل النوم، الأمر الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكري ومشاكل القلب.

ووفقاً للعلماء، فإن الدراسة تنطبق نتائجها على البشر، كما ينصح الأطباء بعدم اللعب في الساعة البيولوجية وتناول الطعام بشكل منتظم.

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