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الجيش اليمني يحرز تقدمًا في قتاله ضد الميليشيات الانقلابية غرب تعز

الجيش اليمني يحرز تقدمًا في قتاله ضد الميليشيات الانقلابية غرب تعز
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تواصل – واس:

أحرزت قوات الجيش اليمني، مواقع متقدمة في قتالها ضد ميليشيا الانقلابيين، بمديرية جبل حبشي غربي تعز.

وقال مصدر عسكري محلي إن الجيش سيطر على تبة المزراب شمالي منطقة الكدحة وصد محاولات للميليشيا للتسلل الى جبل نعمان الاستراتيجي الواقع في عزلة الشراجة بجبل حبشي.

وأشار المصدر ، في تصريح لموقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن المعارك تركزت في عزلة الشراجة ومنطقة الأشروح بأطراف مديرية جبل حبشي وفي محيط تبة القوز وجبل هوب العقاب جنوبي مديرية مقبنة المجاورة وسط دفع قوات الجيش في اللواء 17 مشاه وقيادة محور تعز بتعزيزات كبيرة إلى عدد من المواقع في جبل حبشي ومقبنة لإسناد الجبهة.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيا في القوز بين قتيل وجريح بينهم القيادي الميداني زياد الربح وتدمير آليات عسكرية والاستيلاء على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة.

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