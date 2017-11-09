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أبا الخيل: 3172 مواطنة تقدمن لبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»

أبا الخيل: 3172 مواطنة تقدمن لبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، عن تقدم 3172 سعوديةً على برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من إطلاقه، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل أن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وبجودة وسلامة عاليتين, مشيراً إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما سيغطي البرنامج في الفترة الحالية معظم مناطق المملكة.

ودعا السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة “وصول” من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط (http://wusool.sa/ )، للتعرف على البرنامج وشروطه.

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