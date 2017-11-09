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الفريق البلوي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيدين «العسيري والهلالي»

الفريق البلوي ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيدين «العسيري والهلالي»
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تواصل – فريق التحرير

نقل المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -وزير الداخلية-، لذوي شهيدي الواجب الجندي أول زايد بن علي عسيري في قرية المليحة التابعة لمحافظه محايل عسير، والجندي طالع بن إبراهيم الهلالي في قرية الجلمين التابعة لمحافظة البرك، اللذين استُشهدا في الحد الجنوبي وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الدين والوطن.

وسأل الفريق البلوي، أثناء زيارته أمس لذوي الشهيدين، الله تعالى أن يتقبل الشهيدين برحمته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود لن تثنيهم هذه المواقف عن أداء واجبهم؛ بل ستزيدهم إصرارًا وعزيمة على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن.

من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيدين عن شكرهم لوزير الداخلية، لتعزيته ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن.

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