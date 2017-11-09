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بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
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بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

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محكوم بالقصاص يؤلف كتاباً عن «الجريمة»

محكوم بالقصاص يؤلف كتاباً عن «الجريمة»
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تواصل- الأحساء:

ألَّف أحد النزلاء بسجن الأحساء والمحكوم عليه بالقصاص بتهمة القتل، كتاباً يتضمن دراسة اجتماعية داخل السجن عن حياة السجناء وسبب الجريمة، وفقاً لـ”اليوم”.

وسعى السجين، الحاصل على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة الملك فيصل، في كتابه إلى تطبيق نظريات دراسات المجتمعات والسلوك الإجرامي وأسباب الجريمة من داخل السجن.

وتوصل إلى العديد من النتائج التي تسبب الإجرام أهمها: محيط الأصدقاء الذي يختاره الشخص لنفسه، مبيناً أن تأثير الصديق عال لارتكاب الجريمة بالإضافة إلى البعد عن تطبيق الشعائر الدينية.

وقال: إن هناك الكثير من المنابر والكتب والقنوات التي تعلم الدين ولكن عدم تطبيقها يؤثر في سلوكك ويجعلك كثير الغضب، كما أن التصور والتفاؤل الايجابي يساعد السجين على التغيير حيث إنني أصف حياة السجن كأننا طلاب مبتعثون جميعاً ونقيم في بيت واحد.

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