3 دول خليجية تسيطر على الثروات السيادية العربية

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كشفت البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم، عن استحواذ ثلاث دول خليجية على نصيب الأسد من الثروات السيادية العربية.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بثروات سيادية قيمتها 1.31 تريليون دولار، تُشكل 43.7 % من الثروات السيادية العربية.

تلتها المملكة العربية السعودية بثروات سيادية قيمتها 738 مليار دولار “موزعة على صندوقين”، تُشكل 24.7 % من الثروات السيادية العربية، ثم الكويت بثروة سيادية قيمتها 524 مليار دولار “صندوق واحد”، تمثل 17.5% من الثروات السيادية العربية.

وبحسب “الاقتصادية” فإن حصة السعودية ارتفعت من 23.7 % من الثروات السيادية العربية إلى 24.7 % بنهاية شهر أكتوبر، وذلك بعد رفع صندوق الاستثمارات العامة أصوله إلى 224 مليار دولار “840 مليار ريال”، بقيمة إجمالية 738 مليار دولار أي ما يعادل 2.77 تريليون ريال.

وتشكل حصة العرب من الثروات السيادية العالمية نحو 39.8 في المائة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العالمية نحو 7.52 تريليون دولار.

وتتوزع صناديق الثروة السيادية العربية إلى 16 صندوقاً، لعشر دول عربية، هي الإمارات “خمسة صناديق”، السعودية “صندوقان”، سلطنة عُمان “صندوقان”، إضافة إلى صندوق واحد لكل من: الكويت، قطر، ليبيا، البحرين، العراق، فلسطين، وموريتانيا.

يذكر أن التقرير يستند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقاً سيادياً.

ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.