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«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع

«نزاهة» تكشف 39 مخالفة وشبهة فساد.. وتطالب بصلاحيات أوسع
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تواصل – الرياض:

تمكنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) من الكشف عن وجود 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في إجراءات الطرح والترسية لعدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وأكدت نزاهة أنها راجعت إجراءات الطرح والترسية لـ 53 مشروعًا تنموياً، لتجد 13 شبهة فساد و 26 مخالفة إجرائية ونظامية في تلك المشروعات.

وبينت «نزاهة» أنها رفعت تلك المخالفات للمقام السامي الكريم، مشيرة إلى أنه جارٍ مراجعة إجراءات الطرح والترسية لـ 29 مشروعًا.

ووفقاً للمدينة فإن “نزاهة” طالبت عبر مقترحاتها لمجلس الشورى، إيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية.

واشتكت “الهيئة” من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، حيث طالبت بمنحها صلاحية الضبط، واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع جهات مشمولة باختصاصات الهيئة في نطاق تعاقدها.

وفي هذا الصدد رفع مجلس الشورى عدداً من التوصيات طالب من خلالها «نزاهة» بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص ومدى تأثيره على القطاع العام .

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

كما دعا «الشورى» إلى إيجاد برامج ومشروعات شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية.

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