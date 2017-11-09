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ضبط «شاحنة حمير» في جدة.. أين كانت تتجه؟

ضبط «شاحنة حمير» في جدة.. أين كانت تتجه؟
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تواصل – جدة:

ضبط رجال أمن بإحدى نقاط التفتيش في جدة شاحنة تحمل أعدادًا كبيرة من الحمير، قادمة من جنوب المملكة، واستعانوا ببلدية أم السلم للتعامل معها.

وقال الناطق باسم أمانة محافظة جدة، المهندس غسان الزهراني، إن مجموعة من الحمير كانت محملة على شاحنة قادمة من جازان، ودخلت المحافظة من جهة الليث، رصدها أفراد الأمن في نقطة التفتيش، جنوب جدة، وطلبوا من البلدية مساعدتهم في ترحيلها عن الطريق، والتي رحلتها بشاحنات إلى حديقة الحيوان.

وأكدت مصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على قائد الشاحنة التي أحضرت الحمير لإخضاعه للتحقيق ومعرفة المورد والمستورد. من جانبها لم توضح أمانة جدة، ما إذا كانت هذه الحمير التي أثارت الشكوك مرسلة لمطاعم معينة، حسب “المدينة”.

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