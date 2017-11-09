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حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»

حل مؤقت لمشكلة حرف «i» في لوحة مفاتيح «آيفون»
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تواصل- وكالات:

أشارت مجلة “ماك آند آي” إلى شكوى بعض أصحاب الهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد من إصدار “آي أو إس 11.1” لوجود خطأ مزعج به، فبدلاً من ظهور الحرف “i” يظهر الحرف “A” تلقائياً مع أحد الرموز، ولم يتضح بعد سبب حدوث هذا الخطأ.

وحتى يتم التوصل إلى حل نهائي لهذه المشكلة تنصح شركة أبل باللجوء إلى حيلة لمواصلة الكتابة كالمعتاد؛ حيث يتعين على المستخدم هنا تصفح قائمة “الإعدادات” ثم بند “عام” ثم بند “لوحة الكتابة” وأخيرا تحديد بند “استبدال النص”.

وبعد النقر على أيقونة “+” يتم إدخال الحرف “I” في بند Phrase، كما يتم إدخال الحرف “i” مع Shortcut، وعندئذ يقوم الهاتف بتغيير طريقة الكتابة تلقائياً إلى الكتابة بحروف كبيرة مع كل عملية إدخال للحرف “i”، ولا يتم إظهار الرمز الخاطئ بعد ذلك.

وبمجرد قيام شركة أبل بإصلاح هذه المشكلة مع طرح التحديث الجديد، فإنه يلزم حذف القاعدة الاستثنائية في إعدادات لوحة المفاتيح مرة أخرى.

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