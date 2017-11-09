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كارثة صحية في «الناجتس».. هذا ما عُثر عليه داخله
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تواصل – وكالات:

اختبرت مجلة المستهلك الألمانية “أويكو-تيست” الدجاج الناجتس، ولم تجد أي شيء جيد لتقوله حيال هذه الأكلة السريعة الشهيرة.

وفي أغلب المنتجات التي اختبرتها المجلة وجدت مواد مضرة وجراثيم وبقايا زيت معدني. ولم يعجب الكثير ممن قاموا بالاختبارات بنسبة اللحوم البيضاء والبقسماط، وكانت نسبته في أحد المنتجات أكثر من الدجاج، ومن ضمن النتائج السلبية هي الظروف غير الشفافة التي يتم في ظلها تربية الدواجن.

وإذا كنت لا تستطيع الإقلاع عن الدجاج الناجتس، ينصح القائمون على الاختبارات بالتوجه للمنتجات العضوية. وسجلت الناجتس العضوية التي اختبروها حدًّا أقصى من نسبة “مُرضية” أي ما زالت بشكل عام أفضل من المنتجات التقليدية، وعند إعداد دجاج الناجتس في المنزل تأكد من طهيها بالكامل لقتل أي جراثيم متبقية.

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