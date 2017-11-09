«رويترز»: بنك الإمارات المركزي يطلب معلومات حسابات 19 سعودياً في قضايا الفساد

تواصل – وكالات:

قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً، طبقاً لـ لـ”رويترز”.

وأضافت المصادر، أن من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية، أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.

وقالت المصادر المصرفية: إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، موضحة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.