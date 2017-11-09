أخصائي بـ«الزلازل والبراكين» يوضح سبب هزات النماص

تواصل- الرياض:

قال الأخصائي البيئي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين، توفيق سعيد الحربي، إن أحد الأسباب في هزات النماص هي توسع الصدع في البحر الأحمر الذي يتوسع سنويا بمقدار 1 سنتيمتر، كما غرد بذلك الدكتور زهير نواب على حسابه الشخصي، لافتًا إلى أن سحب الآبار من أحد الأسباب الكثيرة الأخرى.

وأضاف “الحربي”، وفقاً لـ”الوطن”، أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوث هزة أرضية أو تحديد مكانها أو قوتها، داعياً أن يبتعد الجميع عن نشر الشائعات وتداولها ومتابعة الحسابات الرسمية والموثوقة مثل حساب المساحة الجيولوجية على “تويتر”.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية على حسابها في “تويتر”، أمس، عن رصد هزة أرضية على بعد 21 كيلومتراً شمالي محافظة النماص بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر شعر بها بعض الأهالي القريبين من مركز الهزة، ولم يتم الإعلان عنها في حينها لكونها لا تشكل خطراً على الأهالي وقوتها دون 3 درجات.