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«صحة المدينة» توجه بعدم إضافة البدلات إلى الرواتب

«صحة المدينة» توجه بعدم إضافة البدلات إلى الرواتب
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تواصل – المدينة المنورة:

وجَّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي، مساعديه وجميعَ مديري القطاعات الصحية في المنطقة والقطاعات الصحية الداخلية والمستشفيات بعدم إضافة بعض البدلات، مثل بدل الإشراف.

وأشار الصبحي إلى أن الشؤون المالية بصحة المدينة لاحظت عند تدقيق مسيرات الرواتب أن بعض الجهات تضيف هذه البدلات، ما يعد مخالفاً للنظام، ويؤدي إلى تأخير الرواتب بسبب إرجاع المسيرات وتعديلها. حسب “عكاظ”

واعتبر الصبحي الرواتبَ خطوطاً حمراء لا يمكن التهاون في تأخيرها أياً كان السبب أو صفة المسؤول، مهيباً بالجميع التقيد بالتوجيهات، مؤكداً أنه سيُحمِّل أي جهة كانت مسؤولية تأخير الرواتب دون استثناء، وستكون المتابعة من قِبله شخصياً.

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