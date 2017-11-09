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«التنمية الاجتماعية»: طفل عرعر المحروق تعرَّض لعنف أسري ونُقل للمستشفى

«التنمية الاجتماعية»: طفل عرعر المحروق تعرَّض لعنف أسري ونُقل للمستشفى
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تواصل – الرياض:

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طفل عرعر المحروق ثبت تعرضه لعنف أسري، موضحاً أن وحدة الحماية الاجتماعية باشرت الحالة، وأُحيل الطفل للمستشفى، والقضية إلى الجهات المختصة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وأضاف “أبا الخيل” في رده على التساؤلات التي وجهت للوزارة بشأن “طفل عرعر المحروق”، أنه: “ثبت تعرُّض طفل عرعر المحروق لحالة عنف أسري، وتمت مباشرة الحالة الأسبوع الماضي من قِبل وحدة الحماية الاجتماعية، وقد أُحيل الطفل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وعلاجه والاطمئنان على سلامته، وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان مغردون دشنوا وسماً بعنوان #طفل_عرعر_المحروق، تناولوا فيه قصة طفل ابتدائي تعرض لعنف أسري وحروق من الأهل، وطبقاً لمواقع محلية في عرعر، فإن معلماً بالمدرسة الابتدائية التي يدرس بها الطفل، لاحظ الحروق على جسده، فقام بإبلاغ إدارة المدرسة؛ التي رفعت الأمر للجهات المختصة”.

 

 

 

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