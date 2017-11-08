اتهامات لإيران باغتيال ناشط أحوازي بارز في هولندا

تواصل – الوكالات:

اغتيل القيادي الأحوازي البارز، رئيس “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”، أحمد مولى، مساء أمس الأربعاء، بمدينة لاهاي في هولندا. وقال هاني مولى، شقيق أحمد مولى، إن أخاه تم اغتياله أمام منزلة في مدينة لاهاي الهولندية”.

وكشف “مولى” أن “عملية الاغتيال تمت بمسدس كاتم الصوت، وأفرغت عدة طلقات نارية في صدر شقيقة أحمد مولى عندما أراد دخول منزله، ليلوذ المهاجمون بعدها بالفرار في سيارة سوداء اللون”.

واتهمت عائلة أحمد مولى النظام الإيراني بتنفيذ عملية اغتيال زعيم حركة النضال، وقال الناشط الحقوقي الأحوازي، عبدالكريم خلف، إن “جهاز الاطلاعات الإيراني هو من نفذ عملية اغتيال السياسي الأحوازي أحمد مولى في هولندا”.

ويعدّ أحمد مولى من أبرز قادة القضية العربية الأحوازية ومعارضي النظام الإيراني، حيث كان من مؤسسي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عام 1999.

وكانت قناة PRES TV الإيرانية، وقنوات محلية أخرى، قادت حملة “تحريض” ضد نشاط ودور حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وقادتها السياسيين، ووصفتهم بأعداء النظام الإيراني.