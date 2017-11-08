«البيت الأبيض» يطالب بتحديد المسؤول عن هجمات «الكيماوي» في سوريا

تواصل – واس

طالب “البيت الأبيض”، مجلس الأمن الدولي بتحديد المسؤول “رسمياً” عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وذلك من خلال تجديد عمل (بعثة آلية التحقيق المشتركة) بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي تتحمل مسؤولية تحديد المسؤول رسمياً عن تلك الهجمات.

وأكد البيت الأبيض في بيان له أمس “أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت يوم الجمعة تقريراً خلص إلى أن غاز السارين قد استخدم كسلاح كيماوي في اللطامنة بسوريا في 30 مارس 2017”.

وأضاف البيان “أن هذه النتائج ليست مفاجئة إلا أنها مثيرة للقلق، حيث إن بلدة اللطامنة تبعد حولي 10 أميال عن خان شيخون وفيها استخدم نظام الأسد أيضاً غاز السارين ضد مواطنيه بعد خمسة أيام فقط فيما يبدو أنه جزء من حملة منسقة”.

وتابع البيت الأبيض “وتظهر هذه الأحداث مدى أهمية تجديد مجلس الأمن الدولي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتحمل مسؤولية تحديد المسؤول رسمياً عن مثل هذه الهجمات وهو التحديد الذي يعد أساساً للردع في المستقبل”.

وأضاف البيان: “نعتقد أنه يجب على جميع الدول المسؤولة أن تصوت لصالح تمديد عمل هذه الهيئة المهمة، حيث إن هذا القرار المهم ينبغي أن يعزز المبادئ التي دفعت المجتمع الدولي إلى متابعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية? فهدفنا الجماعي هو وقف استخدام الأسلحة الكيميائية”.