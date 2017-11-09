«تعاوني عشيرة الطائف» يدعو للمساهمة في وقف «بر الوالدين»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب التعاوني للدعوةِ والإرشاد وتوعية الجاليات بعشيرة شمال الطائف أن باب المساهمة بوقف “بر الوالدين” ما زال مفتوحاً للمساهمين من فاعلي الخير.

وأوضح مدير المكتب التعاوني بعشيرة الشيخ سلطان بن شبيب المقاطي في تصريحات لـ”تواصل”، أن وقف بر الوالدين هو عبارة عن شراء عمارة استثمارية مكونة من تسع شقق سكنية وثمانية محلات تجارية بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال، حيث تمت تغطية ثلثي المبلغ، وهذا الوقف يعود ريعه للدعوة إلى الله من دعوة غير المسلمين للإسلام والندوات والمحاضرات، وتوزيع المصاحف وتوعية الشباب والمحاضرات النسائية وجميع أعمال الدعوة إلى الله، فالمشارك في هذا الوقف يعتبر مشاركاً أيضاً في الدعوة إلى الله عز وجل.

وأضاف ندعو من يستطيع إكمال هذا الوقف، وأيضاً ندعو للمساهمة في هذا الوقف حيث جُعل السهم بخمسة ريالات فقط ليتسنى مشاركة الجميع، ولله الحمد لوحظ إقبال من جميع شرائح المجتمع للمساهمة في هذا الوقف.

وأوضح الشيخ المقاطي، مدير المكتب، أنه يوجد حساب خاص للوقف عبر مصرف الراجحي، وفِي الختام دعا مدير مكتب الدعوة بعشيرة شمال الطائف للمساهمة في هذا الوقف وجميع الأوقاف التي تشرف عليها المكاتب الدعوية والجهات الخيرية في بلادنا المباركة، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والإيمان والحمد لله رب العالمين.