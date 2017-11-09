«تعاوني عشيرة الطائف» يدعو للمساهمة في وقف «بر الوالدين»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

كابوس يُطارد المواطنين بالقطاع الخاص.. هل يتم إلغاء «المادة 77»؟

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

«تعاوني عشيرة الطائف» يدعو للمساهمة في وقف «بر الوالدين»

«تعاوني عشيرة الطائف» يدعو للمساهمة في وقف «بر الوالدين»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب التعاوني للدعوةِ والإرشاد وتوعية الجاليات بعشيرة شمال الطائف أن باب المساهمة بوقف “بر الوالدين” ما زال مفتوحاً للمساهمين من فاعلي الخير.

وأوضح مدير المكتب التعاوني بعشيرة الشيخ سلطان بن شبيب المقاطي في تصريحات لـ”تواصل”، أن وقف بر الوالدين هو عبارة عن شراء عمارة استثمارية مكونة من تسع شقق سكنية وثمانية محلات تجارية بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال، حيث تمت تغطية ثلثي المبلغ، وهذا الوقف يعود ريعه للدعوة إلى الله من دعوة غير المسلمين للإسلام والندوات والمحاضرات، وتوزيع المصاحف وتوعية الشباب والمحاضرات النسائية وجميع أعمال الدعوة إلى الله، فالمشارك في هذا الوقف يعتبر مشاركاً أيضاً في الدعوة إلى الله عز وجل.

وأضاف ندعو من يستطيع إكمال هذا الوقف، وأيضاً ندعو للمساهمة في هذا الوقف حيث جُعل السهم بخمسة ريالات فقط ليتسنى مشاركة الجميع، ولله الحمد لوحظ إقبال من جميع شرائح المجتمع للمساهمة في هذا الوقف.

وأوضح الشيخ المقاطي، مدير المكتب، أنه يوجد حساب خاص للوقف عبر مصرف الراجحي، وفِي الختام دعا مدير مكتب الدعوة بعشيرة شمال الطائف للمساهمة في هذا الوقف وجميع الأوقاف التي تشرف عليها المكاتب الدعوية والجهات الخيرية في بلادنا المباركة، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والإيمان والحمد لله رب العالمين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعاوني السليل» يدعو للمساهمة في مشروع كفالة الدعاة

«تعاوني السليل» يدعو للمساهمة في مشروع كفالة الدعاة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>