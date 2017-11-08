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بالفيديو.. الغيث يَعمُّ مكة والطائف بعد يومين من صلاة الاستسقاء

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تواصل – مكة المكرمة

عمَّت الأمطارُ مدينتي مكة المكرمة والطائف، أمس الأربعاء، حيث هطلت الأمطار بغزارة على المدينتين؛ ما أدى لغرق عدد كبير من الشوارع؛ نتيجة تجمع المياه، كما نتج عنها سيول قطعت الطريق الرابط بين شرائع النخل ووادي الصدر.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار بكثافة؛ ما تسبب في إعاقة حركة المرور بعدد من الشوارع التي غمرتها الأمطار والسيول.

فيما أظهرت أيضاً تعطل المرور وتوقف عدد كبير من السيارات على الطريق الرابط بين الشرائع ووادي النخل؛ نتيجة السيول التي غمرته ومنعت تقدم السيارات.

يذكر أن جميع مناطق ومحافظات المملكة أدت صلاة الاستسقاء، الاثنين الماضي، أملاً في نزول الغيث والمطر من الجواد الكريم، وذلك اتباعاً لسُنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم -.

 

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