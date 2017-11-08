وزيرة بريطانية تُجبر على الاستقالة بعد لقاءات سرية مع صهاينة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

وزيرة بريطانية تُجبر على الاستقالة بعد لقاءات سرية مع صهاينة

وزيرة بريطانية تُجبر على الاستقالة بعد لقاءات سرية مع صهاينة
0

تواصل – الوكالات:

أُجبرت بريتي باتيل، وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، على الاستقالة من منصبها، على خلفية فضيحة أثارتها لقاءات عقدتها مع مسؤولين صهاينة دون علم حكومتها بذلك.

وجرى الإعلان عن استقالة باتيل عقب لقائها برئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن، ونشر مكتب ماي نص رسالة من الوزيرة اعترفت فيها بأن سلوكها كان دون مستوى المعايير المناسبة لمكانتها، في إشارة منها إلى عدم الإفصاح بطبيعة لقاءات عقدتها مع مسؤولين صهاينة أثناء عطلتها الصيفية هذا العام.

وأعلن مكتب ماي أن رئيسة الوزراء أجابت برسالة وصفت فيها قرار باتيل بأنه “صحيح”. وكانت باتيل اضطرت إلى الاعتذار، الاثنين الماضي، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين صهاينة بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثناء عطلتها العائلية التي أمضتها في تل أبيب في أغسطس، بغير علم حكومتها.

ورافقها في أغلب لقاءاتها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لتل أبيب تسمى “أصدقاء إسرائيل المحافظون”، لكن لم يحضرها أي مسؤول بريطاني آخر.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سابقا بأن باتيل قالت لها إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات جيش الاحتلال في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تؤكد أنها ستظل رائدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين

المملكة تؤكد أنها ستظل رائدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده للمملكة في مواجهة ميليشيا الحوثي

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده للمملكة في مواجهة ميليشيا الحوثي

بريطاني مخمور يهاجم عاملاً مسلماً ويهرب قبل وصول الشرطة (فيديو)

بريطاني مخمور يهاجم عاملاً مسلماً ويهرب قبل وصول الشرطة (فيديو)

استقالة وزير الدفاع البريطاني بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

استقالة وزير الدفاع البريطاني بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>