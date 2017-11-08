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شاب يخسر 170 كيلو غرامًا.. أيقن أن حياته في خطر

شاب يخسر 170 كيلو غرامًا.. أيقن أن حياته في خطر
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تواصل – وكالات:

لم يكن الشاب الأمريكي  زاك مور (36 عاماً) يتخيل  أنه سيفقد 170 من وزنه يوما ما، ليتحول بعدها إلى شاب رشيق لايعاني الترهلات ولا الدهون ويستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد أن كاد يشرف على الموت.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد خسر الشاب الأمريكي نحو ثلثي وزنه بمعا يعادل 170 كيلوغرام، وذلك بعد أن أيقن أن الوزن الزائد، سيودي بحياته.

وكان زاك مور (36 عاماً) سجل فيديو وداع لابنه زاك جونيور، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد أن أيقن أن الوزن الزائد، سيودي بحياته، لاوبعد أن وصل وزنه إلى نحو 250 كيلوغرام، ومؤشر كتلة وزن 60، شعر مور أنه يقامر بحياته.

وبعد أن نقل إلى المستشفى نتيجة تعرضه للتسمم الغذائي في 2013، أدرك مور أن عليه إجراء تعديل على حياته. ومنذ ذلك الوقت، توقف عن التدخين وتناول المشروبات الغازية والسكريات، وسعى لإجراء عملية جراحية بهدف خسارة الوزن الزائد.

وكان زاك يأكل بشراهة كبيرة، ويتناول كل ما تقع عينه عليه، ويشرب ما لا يقل عن لترين من المشروبات الغازية، وبعد إجراء تغييرات كبيرة على نمط حياته، تمكن من خسارة أكثر من 50 كيلو، في غضون 100 يوم فقط.

واضطر إلى الخضوع لعمليات جراحية إضافية، لإزالة بقايا الجلد المترهل، بعد خسارة أكثر من نصف وزنه.

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