احذر.. أشياء تبطئ سرعة «واي فاي» في منزلك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

إمارة عسير: لهذا السبب سقط اسم أحد شهداء المروحية سهواً

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

رسالة وكيل إمارة عسير بخط يده قبل وفاته في حادث الطائرة

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

مفاجآت تتواصل في قضايا الفساد.. وزير متورط في تعاقدات ورواتب فلكية

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

كيف تم العثور على حطام مروحية نائب أمير عسير «البلاك هوك»؟

احذر.. أشياء تبطئ سرعة «واي فاي» في منزلك

احذر.. أشياء تبطئ سرعة «واي فاي» في منزلك
0

 

تواصل- وكالات:

كشف خبراء الإنترنت بعضاً من الأمور التي قد تفاجئ المستخدمين بأنها من الأسباب الرئيسية التي قد تُقلل سرعة شبكة واي فاي داخل منازلهم.

وقال خبراء في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة إن كثير من المستخدمين يغفلون عن أشياء تبدو لهم أنها عادية بل يستحيل أنها تؤثر على سرعة الإنترنت، مثل أحواض السمك وإضاءات شجرة الكريسماس، على سبيل المثال.

وأشار الخبراء إلى أن وضع الراوتر بجوار أي جهاز إلكتروني، بما فيها جهاز التلفزيون أو جهاز مراقبة الأطفال الرضع أو جهاز الاب توب حتى أحواض السمك الإلكترونية، تحد من سرعة الواي فاي.

وأوضحت إحصائية أن أكثر من 2000 مستخدم بريطاني، لا يكترثون للأخطاء البسيطة التي تقلل بشكل ملحوظ قوة وسرعة الواي فاي.

وفسر الخبراء السبب إلى أن هذه الأجهزة الإلكترونية الموضوعة بجوار جهاز الراوتر تصدر موجات راديوية مطابقة للإشارات الصادرة من جهاز الراوتر اللاسلكي.

وبين الخبراء ضمن إحصائية حديثة أن 27% من مستخدمي الإنترنت في بريطانيا لا يضعون جهاز الراوتر الخاصة بهم بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية الموجودة داخل المنزل.

ونحو 24% منهم قالوا إن أجهزة الراوتر الخاصة بهم يثبتونها أعلى منازلهم أو بجوار النوافذ أو على الجدران، الأمر الذي يعيق ويعطل إشارات الواي فاي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجدت الإحصائية أيضاً أن 2 من كل 5 مستخدمين لديهم مشاكل مع قوة الاتصال بالإنترنت يعترفون بأنهم لا يحاولون القيام بأي شيء لحلها.

وأشارت الإحصائية أن 12% من المستطلع آراؤهم يضطرون إلى شراء أجهزة جديدة مثل لاب توب أو هواتف محمولة، بهدف تحسين النطاق العريض وزيادة سرعة الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

وينصح الخبراء بأن أفضل طريقة لتجنب تقليل سرعة واي فاي المنزل، الحرص على اختيار الوضعية السليمة لجهاز الراوتر، بحيث يكون بعيداً قدر الإمكان عن الأجهزة الإلكترونية، مشيرين إلى أن كثير من المستخدمين لا يكترثون بهذه المسألة المهمة للغاية.

ومن النصائح الأخرى لتحسين سرعة الإنترنت، ينبغي الاعتماد على أحدث نسخة من متصفح الإنترنت لتسريع التحميل وضبط كلمة مرور خاصة به دون أن يعرفها أي شخص آخر حتى أقرب الجيران، لأن ذلك يقلل سرعة الاتصال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«WiFox» خريطة تفاعلية ترصد باسورد «الواي فاي» بمطارات العالم

«WiFox» خريطة تفاعلية ترصد باسورد «الواي فاي» بمطارات العالم

«الواي فاي» خطر كارثي داخل المنزل.. فكيف نتجنب أضراره؟

«الواي فاي» خطر كارثي داخل المنزل.. فكيف نتجنب أضراره؟

«الواي فاي» قاتل خفي

«الواي فاي» قاتل خفي

«الخطوط السعودية» تقدم باقات الـ«واي فاي» المدفوعة على طائراتها

«الخطوط السعودية» تقدم باقات الـ«واي فاي» المدفوعة على طائراتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها
تقارير وحوارات

شقيق الشهيد «حدادي» لـ«تواصل»: والدتي أول مَن عرفت بالخبر .. وهذه رسالته لها

المزيد
خريج القانون وحلم الوظيفة
مقالات

خريج القانون وحلم الوظيفة

المزيد
حُريّة الكلمة
تدوينات حرة

حُريّة الكلمة

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>