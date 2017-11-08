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«صحة نجران» تُبرئ طبيبًا اتهم بإعاقة طفلة

«صحة نجران» تُبرئ طبيبًا اتهم بإعاقة طفلة
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تواصل – نجران:

تحقق الهيئة الصحية الشرعية في منطقة نجران في اتهام مقيم لطبيب النساء والولادة في مستشفى شرورة العام في إعاقة طفلته بشكل دائم بعد استخدام جهاز الشفط.

وقطعت مديرية الشؤون الصحية في منطقة نجران بعدم صحة ادعاءات المقيم، مؤكدة أن الخديجة ولدت بعملية قيصرية. وأكدت، في بيان لها ردا على ما ذكر في أحد المواقع الصحفية بعنوان «جهاز الشفط يتسبب بإعاقة كاملة لطفلة في شرورة»، أن الطفلة تعسرت ولادتها، ما استدعى التدخل الجراحي، ومنذ ولادتها وهي تعاني من ازرقاق بالأطراف، وانخفاض في معدل ضربات القلب، وتجمع كيسي كبير تحت فروة الرأس من الخلف، ونوبات تشنجات، وبناء عليه أجري لها إنعاش قلبي رئوي ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وأعطي لها العلاج اللازم، وبعد 29 يوما تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى.

 وأوضحت أن تشخيص حالة الطفلة أثبت إصابتها باعتلال في المخ جراء نقص الأكسجين، ونصح بإحالتها لمركز طبي متخصص لعرضها على طبيب مخ وأعصاب للأطفال. حسب “عكاظ”

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