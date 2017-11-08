218 مليار دولار «طعام مُهدر» بأمريكا سنويًا

تواصل- سامر محمد:

كشف موقع refed الأمريكي، أن الأمريكيين من مستهلكين وشركات ومزارع ينفقون سنوياً 218 مليار دولار على الطعام الذي لا يؤكل وهو ما يقدر بـ1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الموقع إلى أن 52 مليون طن من الطعام يذهب إلى مكبات النفايات سنوياً، بالإضافة إلى 10 ملايين طن أخرى مهملة أو تترك دون حصاد في المزارع، في وقت يعاني فيه واحد من بين كل 7 أمريكيين من تدني الأمن الغذائي.

ولفت الموقع إلى أن الإهدار السنوي للطعام في الولايات المتحدة يصل إلى نحو 63 مليون طن، وأن نحو 85% من الطعام المهدر يكون لدى المحال الاستهلاكية والمنازل.

وذكر أن نسبة الإهدار السنوي في المزارع تقد بـ15 مليار دولار والإهدار في المصانع يصل إلى ملياري دولار، في حين يصل الإهدار في المحال الاستهلاكية إلى 57 ملياراً وفي المنازل إلى 144 مليار دولار سنوياً.