مجموعة اقتصادية أمريكية تؤكد تفاؤلها بالإصلاحات الجارية في المملكة

تواصل- سامر محمد:

عبَّر “مايكل كوربات” الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيتي جروب” الأمريكية عن تفاؤله بسياسة الانفتاح المتزايدة في المملكة، وذلك خلال حوار أجرته معه شبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

وأشار في حواره مع “بلومبيرج” إلى أنه يرى بعض الأمور التقدمية التي تحدث في المملكة، ومثل هذه الأمور مشجعة بالنسبة له وتبعث على التفاؤل، واصفا ما يجري بعملية التحول المجتمعي.

كانت مجموعة “سيتي جروب” التي فقدت تصريح الاستثمار في المملكة ببيعها حصتها في مجموعة “سامبا المالية” في 2004م، حصلت على تصريح جديد للعمل في المملكة وذلك في أبريل الماضي.

تأتي تصريحات “كوربات” بالتزامن مع توقيف شخصيات كبيرة بتهم تتعلق بالفساد في المملكة، من بينهم الأمير الوليد بن طلال وهو أحد أكبر الأشخاص الذين يمتلكون أسهماً في المجموعة لكنه لم يعد من بين أكبر المساهمين في البنك.