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انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بسماء غائمة وسط وشمال المملكة

انخفاض درجات الحرارة.. وتوقعات بسماء غائمة وسط وشمال المملكة
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً على وسط وشمال المملكة في حين تنخفض درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المناطق الشمالية للمملكة كما يتوقع تكون للسحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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