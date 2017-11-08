تفاصيل جديدة عن جولة نائب أمير عسير قبيل سقوط الطائرة 

تواصل – الرياض

كُشفت معلومات جديدة عن جولة نائب أمير عسير منصور بن مقرن، وسقوط المروحية التي تقله وعدد مرافقيه أثناء تفقده عدد من المشاريع في المنطقة.

وطبقاً للمصادر فإن رحلة نائب أمير عسير، كانت مبرمجة منذ أكثر من 15 يوما، وأنه ظل حريصا على تطوير المنطقة في مجالات البنى التحتية، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ميدانيا.

وأثناء الرحلة الأخيرة وقف في آخر جولاته بمحافظة البرك على ملاحظات المواطنين ومطالبهم وحث المسؤولين على معالجتها فورا.

وتحدث الأمير منصور بن مقرن مع المواطن أحمد طامي أثناء الجولة، واقترح على الأمير زراعة المناطق الساحلية بالبرك، ووافق الأمير على مطلبه، واقترح آخر تكثيف أعمال النظافة، فوجه الأمير منصور أمين عسير بمتابعة الأمر مع رئيس بلدية البرك.

أما المواطن علي يحيى فقال إنه تواجد في الموقع، وطلب من الأمير توسيع الطريق الدولي فاستحسن ذلك، وأكد أن الملف سيكون ضمن الأجندة القادمة. فيما اقترح مفرح أحمد إنشاء مرفأ للصيادين، فقال الأمير «طلبكم سيكون على طاولتي غدا الاثنين»، لكن القدر كان أسرع من الجميع، “عكاظ”.